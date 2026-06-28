28 de junio del 2011. Hace 15 años

HUMALA QUIERE QUE CANON SEA UN TRIBUTO ADICIONAL

Próximo mandatario presentó propuesta a presidentes de gobiernos regionales. Se convocará a las empresas mineras para trabajar la medida. Los gobiernos regionales ahora polemizan por el reparto del canon. José Miguel Morales, Comité Aurífero de SNMPE: “Estamos tratando de estar como Rico McPato, sentados sobre un montón de plata que no sirve para nada”.

28 de junio del 2011. Hace 15 años. Tren Eléctrico sacará de circulación a 1,200 microbuses en su recorrido.

28 de junio del 2016. Hace 10 años

SE ENFRÍA EL CONSUMO CON TARJETAS DE CRÉDITO

Consumidores han preferido no aumentar su endeudamiento. También se desacelera financiamiento a empresas, salvo para mypes La mora de las tarjetas de crédito a mayo se ubicó en 5.92%, por encima del nivel que se tenía en diciembre, el mayor ratio desde agosto del 2014. Bancos. Utilidades se han reducido a mayo.

28 de junio del 2009. Hace 5 años

SE FRENA LA CAÍDA DE LOS CRÉDITOS A PERSONAS

En mayo los préstamos personales tuvieron un crecimiento mensual de 0.1%. Su ritmo de reducción anual se atenuó a 1.7%, menos pronunciado que en enero (-4.1%). Nuevos créditos a personas que reprogramaron deudas contribuyen al dinamismo. La contracción de los créditos del sistema financiero a las personas comienza a moderarse de la mano de un aumento de la actividad económica y de la reincorporación gradual a los puestos de trabajo. En mayo, los créditos a personas se redujeron a un ritmo anual de 1.7%, menos pronunciado que en abril (-2.6%) y enero del presente año ( 4.1%), según datos del Banco Central de Reserva (BCR). Incluso, solo en mayo reportaron un crecimiento mensual de 0.1%. Los créditos a personas se componen de los de consumo.