28 de junio del 2010. Hace 15 años

SUNAT NO TENDRÁ BARRERAS PARA CERRAR EMPRESAS

No acudir a una citación por infracción se sancionará con cierre de cinco días. También recibirá castigo acudir fuera de plazo. En últimas semanas, se envían cientos de cartas por incremento patrimonial no justificado. La Sunat despejó las dudas que había en los contribuyentes cuando se consideraba que dejar de acudir a una citación no implicaba el cierre de un local. A partir de ahora, sí lo habrá. La medida regirá para todas las empresas, y en el caso de las personas habrá multa.

28 de junio del 2024. Hace 15 años. Tren Eléctrico empezará con 60 vagones.

28 de junio del 2010. Hace 15 años

MAYORISTAS SUBEN EN 27% PRECIO DE LA PAPA EN JUNIO

En junio, el precio promedio aumentó en 28% a nivel mayorista. Factores de estacionalidad, climáticos y de rentabilidad jugarían en contra de normal abastecimiento. La papa se ha convertido, si ya no lo era, en un elemento crucial de la cocina peruana, hecho que reconocen los limeños, que en los últimos años han aumentado notablemente su consumo. Entonces, existe la demanda, pero en los últimos tres meses se observa un menor ingreso de este tubérculo al mercado MayoristaN° 1- La Parada, lo que ya viene presionando al alza el precio.

28 de junio del 2010. Hace 15 años

CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES SE DESACELERÓ EN MAYO

Los resultados de las exportaciones en mayo permitieron acumular ocho meses consecutivos de crecimiento, sin embargo se observó una desaceleración, según datos reportados por Comex. Así, las exportaciones en mayo ascendieron a US$ 2,319 millones, un 8% más que en el mismo mes del 2009, pero menor al incremento registrado en abril pasado (46.3%). No obstante, entre enero y mayo, las exportaciones acumularon US$ 12,666 millones, lo que representa un incremento de 35% respecto al mismo periodo del año pasado. En ese periodo, las exportaciones tradicionales crecieron un 42%, alcanzando los US$ 9,967 millones, de los cuales el 62% pertenece a los envíos de minerales.