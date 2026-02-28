28 de febrero del 2011. Hace 15 años

EN BARRANCO SE ABARATARON MÁS LAS CASAS

Santiago de Surco, Chorrillos y el Cercado de Lima también tuvieron caída en los precios. En Carabayllo y La Victoria subió más el valor de los departamentos. Las ventas de viviendas en la playa crecerán 10%. Más de 30 peruanos ya compraron departamentos en Miami este año. En esta edición, el sube y baja de precios en 23 distritos. Si bien para este año se proyecta un alza de 8% en los departamentos, no en todos los distritos se registran aumentos. En tanto, el costo de los terrenos sigue presionando los precios.

28 de febrero del 2011. Hace 15 años. Congreso convocará a jefe de la SBS por filtrar información.

28 de febrero del 2011. Hace 15 años

CADA DÍA 67 EMPRESAS INCREMENTAN CAPITAL PARA GANAR MERCADO

En el 2010 los aumentos de capital retomaron dinámica. Además se constituyeron 4,780 nuevas empresas, en su mayoría de comercio y servicios. El fuerte crecimiento del consumo y la inversión crea un ambiente propicio para el desenvolvimiento empresarial, razón por la cual los empresarios están alistando sus organizaciones para aumentar su cuota de mercado. Una de las formas de alistar a las empresas es a través del incremento de su capital.

28 de febrero del 2011. Hace 15 años

UN LOTE EN CLUB NÁUTICO DE PUCUSANA VALE US$ 118 MIL

Se inauguró proyecto en el distrito del sur. Sobre una extensión de 400 mil metros cuadrados se han lotizado 198 unidades habitacionales y 18 villas. Si usted es de las personas que prefiere vivir un fin de semana playero en la privacidad de su hogar, entonces con US$ 118 mil podría ser propietario de uno de los 198 lotes que conforman el Club Náutico Poseidón, ubicado en la antigua caleta Lobo Varado (km 57.5 de la Carretera Panamericana Sur) en el distrito de Pucusana.