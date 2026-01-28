28 de enero del 2011. Hace 15 años

USAN NIÑOS PARA EVADIR IMPUESTOS

Fiscalización con el ITF descubrió que se utilizan niños para transacciones millonarias. Congreso buscó debilitar combate al lavado de dinero mediante el ITF. Hay nueve millones de personas sin RUC que realizan operaciones económicas. El Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) fue duramente criticado por la banca, especialmente cuando el actual ministro de Economía era presidente de Asbanc. Sin embargo, ha resultado una herramienta importante para detectar casos de evasión y lavado de activos.

Dólar toca nuevo fondo en S/. 2.76. Tendencia del billete verde seguirá a la baja para diversos analistas consultados.

28 de enero del 2016. Hace 10 años

MÁS PREOCUPA A FAMILIAS ALZA DE PRECIOS QUE LA FALTA DE EMPLEO

Indicador se ubicó en 49 puntos, alcanzando su nivel más bajo en cuatro años y medio. La principal fuente de preocupación para las familias es la aceleración del incremento en los precios. Luego de un 2015 difícil en términos económicos, en que la confianza de empresarios y personas ha venido golpeada, el cambio de año parece no haber renovado el ánimo en los agentes del país. Según Apoyo Consultoría, la confianza de los consumidores en Lima Metropolitana comenzó el año con mal pie.

28 de enero del 2021. Hace 5 años

POSTERGARÁN PAGO DE TODO IMPUESTO EN LIMA Y 8 REGIONES

También se planean medidas tributarias y de préstamos a través de Reactiva Perú y el FAE-Turismo. Lima concentra el 44.6% del total de los contagios y el 44% de fallecidos a nivel nacional. Mazzetti admite que habrá más casos que en la primera ola. Dice que cuarentena no impedirá vacunar. Seis sectores económicos sí podrán operar en su totalidad, pero en comercio y servicios fijan límites. Aún no hay fecha para entregar nuevo bono de S/ 600 a 4.2 millones de hogares. Seis economistas lanzan propuestas para enfrentar esta nueva etapa de la crisis sanitaria.