28 de diciembre del 2010. Hace 15 años

SUBIRÁ VALOR DE TERRENOS EN RUTA DE TREN ELÉCTRICO

Alza de precios puede alcanzar hasta 25%. Ovalo Arriola es la zona con mayor potencial porque tiene grandes terrenos disponibles. En la Av. Grau construirán dos centros comerciales para aprovechar el tren. El Tren Eléctrico puede ser un buen negocio para los dueños de los inmuebles y terrenos ubicados en su trayectoria. Las viviendas de Surco y San Borja se devaluaron hasta en un 15% cuando empezaron las obras, pero ahora la situación se revertirá.

28 de diciembre del 2015. Hace 10 años

SE TRIPLICA EL USO DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO DEL BANCO DE LA NACIÓN

Al financiamiento en cash con Multired, se sumaron préstamos por más de S/. 400 millones con dinero plástico este año. El consumo con tarjetas de crédito registrará en diciembre un crecimiento de cerca del 26%, superando al de los dos meses previos. Sin embargo, la Superintendencia de Banca señala que una parte importante del aumento es porque hay clientes prime que están pagando a full el saldo de sus tarjetas cada mes para acceder a premios y evitar el cobro de la membresía, acumulando puntos y millas.

28 de diciembre del 2020. Hace 5 años

SE DESACELERA RITMO DE CRECIMIENTO DE CRÉDITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO

Préstamos aumentaron 12.4% a noviembre tras expansión pico de 14.5% a fines de agosto. Impacto de Reactiva Perú se empieza a disipar en el financiamiento de las empresas. Créditos a personas mantienen su recuperación. BCR proyecta que los préstamos subirán 3% el próximo año.