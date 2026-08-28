¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

28 de agosto del 2025. Hace 1 año

SE REDUCEN AL 50% LOS PEDIDOS PARA IMPORTAR PRODUCTOS DE CAMPAÑA NAVIDEÑA

Empresarios de Mesa Redonda, Mercado Central y zonas aledañas limitan sus órdenes de compra a fábricas ante competencia y demoras en trámites. Importadores ahora almacenan mercadería en La Victoria y Ate. Inteligencia artificial marcará tendencia en juguetes.

Desde hace varios años, las plataformas globales de comercio electrónico venían ganando presencia en Perú, pero la irrupción de Temu en el 2024 terminó convirtiendo a la importación minorista en una opción cada vez más sencilla para el consumidor final.

Este nuevo escenario viene desafiando a los importadores tradicionales del Centro de Lima, que abastecen a los mercados en todo el país. Roberto Díaz, presidente de la Asociación de Importadores Medianos del Perú (Aimpe), afirmó que estos empresarios (que operan en Mesa Redonda y zonas aledañas) pueden competir de igual a igual con Temu o Amazon en innovaciones.

EFEMÉRIES. Empresarios de Mesa Redonda, Mercado Central y zonas aledañas limitan sus órdenes de compra a fábricas ante competencia.

28 de agosto del 2025. Hace 1 año

EMPIEZAN A FRENARSE GARANTÍAS A CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS

En contrataciones medianas y pequeñas, aseguradoras observan una reducción de la emisión de cartas fianza y pólizas de caución, lo que obedecería al desincentivo de algunos gobiernos regionales y locales en ejecutar estos gastos tras ratificarse que no podrán ser reelegidos en próximas elecciones. Las fianzas y cauciones son seguros que garantizan, en favor de terceros, el cumplimiento de obligaciones derivadas de contratos de obra, suministro o servicios.

LEER TAMBIÉN: Proyecciones de empleo 2025: ¿Qué empresas estarán contratando más?

28 de agosto del 2025. Hace 1 año

GRUPO INCA MIRA A LIMA PARA MARCAS GASTRONÓMICAS

Pachamama Gourmet, el brazo gastronómico y turístico del Grupo Inca, avanza en su consolidación dentro de Arequipa, impulsado por recientes inversiones en infraestructura y propuestas culinarias. En octubre del año pasado, reabrieron el edificio de Mercaderes 72 en el centro de esa ciudad, albergando a sus marcas La Catalina (pastelería y cafetería).