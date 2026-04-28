28 de abril del 2011. Hace 15 años

EN AEROPUERTO YA SE DECLARAN MALETAS CON US$ 1 MILLÓN

Cientos de personas no dudan en trasladar dinero, aunque no puedan sustentarlo con sus ingresos. Se trata de peruanos y también de chilenos, colombianos, cubanos, entre otros. También se sospecha de aportes de capitales a empresas. Se duda de préstamos bancarios obtenidos en paraísos fiscales. La mayor fiscalización tributaria a las personas naturales va develando muchas modalidades de evasión, que en más de un caso significa lavado de dinero. Es así que en los últimos dos años es usual que un solo viajero mueva un millón de dólares incluso una veintena de veces.

28 de abril del 2011. Hace 15 años. Dólar se acerca a S/. 2.84 y BCR rompe récord de ventas.

28 de abril del 2016. Hace 10 años

ESSALUD: EL 4.5% QUE DEJEN LOS QUE SALGAN DE AFP NO CUBRIRÁ ATENCIÓN

Pensión del 40% de afiliados que quieran retirar fondos cubre menos del 30% de sus gastos fijos mensuales, dice Apeseg. La Comisión de Economía del Congreso debatirá el próximo miércoles un proyecto de ley para precisar que el 4.5% de la cuenta individual de los afiliados de las AFP que retiren hasta el 95.5% de sus fondos sea derivado a Essalud. Sin embargo, Essalud considera que “definitivamente” ese porcentaje no alcanzará para atender los servicios que se demanden.

28 de abril del 2021. Hace 5 años

SE DESACELERA EL CRECIMIENTO DE DEPÓSITOS BANCARIOS

Incremento anual de depósitos fue de 21.7% en marzo de este año, el menor desde mayo del 2020. Caída de tasas de interés para depósitos en soles se empieza a frenar y sube en algunos casos. Los ahorros totales en el sistema financiero avanzaron a menor ritmo por tercer mes consecutivo. Así, la tasa de crecimiento anual de los depósitos fue de 21.7% al cierre de marzo, la menor desde mayo del 2020, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). Las personas que guardaron algunos ahorros durante el año pasado, los están utilizando para pagar deudas, reactivar sus negocios o en consumo, sostuvo Walter Rojas, gerente de Negocios de Caja Cusco.