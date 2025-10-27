27 de octubre del 2010. Hace 15 años

LA BANCA GANÓ S/. 2,860 MLLS. HASTA SETIEMBRE

Utilidades del sistema bancario aumentaron en 21% entre enero y setiembre. Banco Financiero tuvo el mayor incremento. En esta edición, ranking de colocaciones y depósitos por banco. Caen los ingresos de la banca en EE.UU. El crecimiento que registra la economía también se refleja en los resultados de las empresas, destacando las entidades bancarias. Actualmente, el banco de mayor rentabilidad patrimonial es Mibanco con 34.9%. Mientras tanto, en EE.UU. se espera que el 2011 será el peor año para la banca.

MEF todavía no tomará medidas ante la avalancha de dólares.

27 de octubre del 2015. Hace 10 años

MÁS DEL 50% DE LOS DEPÓSITOS A PLAZO VUELVE A ESTAR EN DÓLARES

Ahorros a plazo fijo en moneda extranjera superaron por primera vez en 5 años a los que están guardados en moneda nacional. La pérdida de valor de los ahorros en soles ha generado una oleada de dolarización de las personas y pequeños inversionistas. En los dos últimos meses, los depósitos a plazo en moneda extranjera pasaron de 46.7% a 56.8%. Este proceso de retorno a la dolarización fue iniciado en el 2014 por las AFP y otros inversionistas institucionales, seguidos por bancos y empresas más grandes.

27 de octubre del 2020. Hace 5 años

BANCOS CANCELAN LAS TARJETAS DE CRÉDITO A MÁS DE 935,000 CLIENTES

Ante la pandemia y la reducción de ingresos, las entidades financieras adoptaron una posición defensiva e incluso redujeron las líneas de crédito. En octubre el panorama se empieza a revertir. Número de operaciones compra-venta de inmuebles en Lima y Callao.