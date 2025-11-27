27 de noviembre del 2015. Hace 10 años

TRES DE CADA DIEZ FAMILIAS LIMEÑAS AHORA YA ESTÁN SOBREENDEUDADAS

El 40% de las familias en la capital aumentó su endeudamiento en los últimos tres meses, advierte Apoyo Consultoría. El porcentaje de hogares sobreendeudados trepó de 23% a 27%. ¿Eso qué significa? Que hay un mayor número de familias que destina más del 30% de sus ingresos al pago de las deudas. Aun así, Apoyo Consultoría cree que el nivel de endeudamiento es manejable.

27 de noviembre del 2015. Hace 10 años. BCR: que fondos mutuos compitan con AFP. Julio Velarde está a favor de establecer pensión mínima en el sistema privado de pensiones.

27 de noviembre del 2010. Hace 5 años

EN DICIEMBRE ARRANCA LA REPROGRAMACIÓN DE DEUDAS CON AVAL ESTATAL

Se acogerán las personas y mypes que reprogramaron créditos anteriormente. En esta oportunidad, mayoría de clientes optará por una reprogramación antes que por el congelamiento de cuotas. Las entidades financieras están listas para aplicar el esquema. “Si bien Cofide está terminando de definir la operatividad del programa, los bancos, cajas y financieras ya tenemos identificados a los clientes que accederán a las reprogramaciones”, dijo a Gestión Wilber Dongo, gerente central de negocios de Caja Arequipa.

27 de noviembre del 2024. Hace 1 año

RÓMULO MUCHO FUE CENSURADO POR EL PLENO DEL CONGRESO

Congresista Gonzales señala que nuevo ministro debe “generar las condiciones” para debatir la Ley MAPE. Para Miguel Incháustegui, el reemplazo de Mucho debe “promover el diálogo” y brindar claridad de la propuesta que reemplazaría el Reinfo. El Pleno del Congreso de la República censuró ayer, con 79 votos, al titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Rómulo Mucho, quien ocupaba el cargo desde mediados de febrero. En la agenda, se tenían dos mociones de censura (N° 14628 y N°14629), en las que se acusaba a Mucho de “su falta de capacidad al frente de su sector” y “falta de interés para solucionar la problemática de los pequeños mineros ymineros artesanales”.