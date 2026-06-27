¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión

27 de junio del 2021. Hace 5 años

BANCA FRENARÁ EL ‘CARRUSEL’ QUE HAY CON TARJETAS

Los bancos se preparan a restringir la disposición de efectivo que se tiene con las tarjetas de crédito. Hay varias entidades financieras que comparten 91 de cada 100 clientes con otras instituciones.

Los bancos tratarán de no saturar los niveles de endeudamiento de las personas, a fin de evitar que estas usen el carrusel de tarjetas de crédito para obtener efectivo y cancelar obligaciones de otras entidades del sistema financiero.

27 de junio del 2021. Hace 5 años

LA CUOTA DEL NUEVO PROGRAMA MIVIVIENDA SERÁ DESDE S/ 370

Por efecto del subsidio al buen pagador. Cuota mínima mensual sería de S/ 370 para una vivienda de un valor de S/ 49,700 financiada a 15 años. Con las medidas promotoras del Gobierno que apuntan a que el sector construcción no se detenga y se siga empujando la rueda de la economía, las personas tienen más alternativas para adquirir una nueva vivienda.

Los nuevos créditos hipotecarios Mivivienda que serán otorgados por las entidades financieras podrán conseguirse con tasas efectivas de entre 6% y 10%, considerando el beneficio (subsidio) del Premio al Buen Pagador (PBP) de hasta S/ 10,000.

27 de junio del 2021. Hace 5 años

DOE RUN BUSCA REVERTIR DECISIÓN DE LOS TRABAJADORES

Inversión en modernización en Complejo de La Oroya sería hasta por US$ 300 millones, en caso de aprobarse ampliación del PAMA. Acreedores en desacuerdo con planteamiento de pago de deuda a tres años.

Se mantiene en suspenso cuándo y dónde los trabajadores de Doe Run Peru (DRP) presentarán una medida cautelar ante el Poder Judicial, que posibilitaría la administración judicial del Complejo Metalúrgico de La Oroya.

Roiberto Guzman, representante sindicato de DRP, señaló que todavía no han decidido si será en La Oroya o en Lima. Refirió que está previsto entregar hoy a la gerencia de DRP la documentación con las decisiones adoptadas en los dos últimos días.