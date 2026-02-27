27 de febrero del 2025. Hace 1 año

UNA DE CADA TRES PERSONAS SIENTE QUE SU DINERO NO ESTÁ SEGURO EN LA BANCA

El 37%, además, tiene miedo a realizar transacciones financieras digitales, y holding lo atribuye a desconocimiento sobre los productos y servicios bancarios. Sin embargo, el 38% de peruanos realiza pagos mediante billeteras móviles, porcentaje superior al 18% reportado dos años atrás. La inclusión financiera en Perú muestra una mejora sostenida en los últimos años, pero sus indicadores aún están en un nivel medio-bajo que sitúa al país en el sexto lugar en la región.

27 de febrero del 2025. Hace 1 año. Mañana se podría definir nueva postergación del Jorge Chávez.

27 de febrero del 2025. Hace 1 año

UN CRECIMIENTO POR ENCIMA DE 3.3% VA A SER BASTANTE DIFÍCIL ESTE AÑO

Vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s Reusche también aborda el impacto en la inversión privada ante las próximas elecciones generales en el Perú. “Preocupa que salgan candidatos antisistema”, señala. Aún faltan cerca de 14 meses para las elecciones generales en el Perú, pero la atomización significativa de las propuestas políticas impactan desde ya en la inversión privada, así lo observa Jaime Reusche, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s, en entrevista con Gestión.

27 de febrero del 2025. Hace 1 año

INRETAIL ASEGURA TENER LIQUIDEZ PARA AFRONTAR TRAGEDIA EN TRUJILLO

En detalle, en relación con la división de centros comerciales, los resultados financieros indican que el 2024 cerró con aproximadamente S/ 600 millones en activos líquidos. Al fecha tienen nueve sedes cerradas temporalmente, que representan aproximadamente 20% de sus ingresos rentables. InRetail -división del negocio retail de Intercorp y que controla a la cadena Real Plaza- realizó ayer la presentación de sus estados financieros del cuarto trimestre del 2024.