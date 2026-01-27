27 de enero del 2011. Hace 15 años

100 ‘VIVOS’ LE DEBEN A SUNAT S/. 14,700 MLLS

Conozca en esta edición los nombres de las empresas y personas morosas. Hay 35 grandes morosos que siguen muy activos. Los 2,000 principales deudores representan el 61% de la deuda tributaria de la Sunat. Ahora, para realizar los embargos, la Sunat busca los bienes que están fuera del país. Existen 14 entidades públicas entre los 100 mayores deudores. La página web de la administración tributaria dio a conocer la lista de los 100 principales deudores. Durante el año pasado, se han realizado más de 40 mil acciones de embargo contra los contribuyentes que evaden el pago de impuestos.

27 de enero del 2011. Hace 15 años. Brahma apunta a tener mayor presencia en las bodegas.

27 de enero del 2016. Hace 10 años

INVESTIGAN EN EL ESTADO LAVADO POR US$ 646 MILLONES

Unidad de Inteligencia Financiera emitió 22 informes vinculados a delitos por corrupción de funcionarios y por enriquecimiento ilícito el año pasado. En los próximos días, la Unidad de Inteligencia Financiera emitirá normas referidas al congelamientode fondos de aquellas personas sospechosas de terrorismo. Además, prepara reglamentos para efectuar fiscalización a las empresas de courier y los clubes de fútbol.

27 de enero del 2021. Hace 5 años

VUELVE CUARENTENA TOTAL EN LIMA Y EN OCHO REGIONES

Cerrarán malls así como los restaurantes, que ahora solo podrán atender otra vez por delivery. En 16 distritos de la capital crecieron muertes en más de 50%. Miraflores y Magdalena con peores cifras. Sagasti aún no precisó fecha de llegada de las vacunas, pero indicó que empezarán a aplicarse en febrero. Tiendas de abastecimiento, supermercados, mercados, bodegas y farmacias tendrán aforo de 40%. En el resto del país se ampliaron horarios de toque de queda y se redujo el aforo de lugares públicos.