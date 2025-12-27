27 de diciembre del 2010. Hace 15 años

EN LIMA YA HAY CASAS DE US$ 12 MIL

Precios bajos de departamentos se hallan en Breña, Carabayllo, Comas y San Juan de Lurigancho. San Miguel sigue siendo el distrito con mayor cantidad de proyectos. Grandes constructoras apuestan más al sector C. Tamaño de viviendas se redujo 2% este año, según Tinsa. El Fondo Mivivienda dio a conocer los 21 proyectos que presentan los precios más baratos actualmente en Lima Metropolitana. En tanto en Arequipa se construyen 44 proyectos multifamiliares.

ACADEMIAS PREUNIVERSITARIAS, UN NEGOCIO DE US$ 100 MILLONES

En la capital hay 50,000 postulantes a universidades. Cada uno requiere, en promedio, un año de preparación para asegurarse una de las 5,000 vacantes de las universidades públicas y privadas. Un postulante invierte, en promedio, S/.2,000 anuales en su preparación. Hace más de 30 años, para ingresar a una universidad privada era casi obligatorio pasar por la academia preuniversitaria, a fin de asegurar una vacante de ingreso, ante la fuerte competencia entre los postulantes.

GOBIERNO BUSCA EVITAR ‘GASOLINAZO’ EN MESES QUE LE QUEDAN

Solo cuando el precio de paridad de importación se encuentre 15% por encima de la banda de precios, habrá un aumento. El fin de semana, el Ejecutivo emitió un decreto de urgencia en el cual se incorpora una disposición en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, lo que revela que el Gobierno buscar evitar un “gasolinazo”, en opinión de los expertos. La incorporación dispone que en caso de que el Precio de Paridad de Importación (PPI) se encuentre 15% por encima del límite de la banda de precios que calcula Osinergmin, cada dos meses, se aplicará un alza de 7% de variación en el precio final al consumidor.