26 de noviembre del 2010. Hace 15 años

FÚTBOL DEPENDE EN 70% DE LA TV Y LOS AUSPICIOS

Solo 20% de ingresos de equipos es por venta de jugadores, según informe de Deloitte. Campeonato recauda S/. 15 mlls. y jugadores mejor pagados ganan más de US$ 20 mil. Próximo sábado vence plazo para que clubes se conviertan en sociedades anónimas. Un informe de la consultora Deloitte señala que la venta de futbolistas debería convertirse en una prioridad de los clubes peruanos. Por lo tanto, el negocio está en las divisiones inferiores.

26 de noviembre del 2010. Hace 15 años. Diez empresas evalúan ingresar a la propiedad de cadena Inkafarma.

26 de noviembre del 2015. Hace 10 años

AHORA SOLO SE CREA UN EMPLEO FORMAL POR CADA 10 TRABAJADORES

Desaceleración de la economía hará que 130,000 personas se queden en la pobreza este año. Una buena medida para promover los contratos laborales a plazos indeterminados es dar incentivos tributarios a las empresas, recomendó Hugo Santa María, socio de Apoyo Consultoría. Julio Velarde, Presidente: del BCR “El potencial que tenemos es bastante grande si se manejan bien las cosas. Roguemos que tengamos un buen gobierno, con buenos equipos”. Elmer Cuba, Director de Macroconsult: “Quiero hacer una pregunta: ¿para qué se quiere bajar el IGV? Si es para formalizar no se va a lograr.

26 de noviembre del 2020. Hace 5 años

CONSTRUCCIÓN ACELERA SU CRECIMIENTO POR SEGUNDO MES SEGUIDO

Luego de 15 meses, la actividad crece a una tasa de dos dígitos, según Capeco. Impulso de este sector se sostiene, en gran medida, por el dinamismo de la construcción informal. Impulso de este sector se sostiene, en gran medida, por el dinamismo de la construcción informal. Demanda de ladrillos no dejó de crecer durante la emergencia y empujó al alza su precio. Los créditos Mivivienda pueden llegar a 7,500 este año y volverían a los niveles del 2017.