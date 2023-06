26 de junio del 2008. Hace 15 años

GOBIERNO LIMITA APLICACIÓN DE LEY DE TERCERIZACIÓN

Solo será para tercerizadoras que desplacen personal a empresas que las contratan. No siempre será exigible que tercerizadoras tengan más de un cliente. Responsabilidad solidaria no será para beneficios laborales derivados de negociación colectiva. El Ejecutivo corrigió la ley de tercerización por vía de un decreto legislativo, al amparo de las facultades para el TLC, y no mediante el reglamento. El Ministerio de Trabajo dijo que lo fundamental será que la empresa tercerizadora tenga sus propios recursos materiales y económicos.

26 de junio del 2013. Hace 10 años

EN AGOSTO PODRÍA DARSE LUZ VERDE A US$ 3,300 MLLS. EN QUELLAVECO

Anglo American hace promesa al Gobierno para llevar adelante proyecto cuprífero en el sur. Toromocho podría dar paso a una fundición de molibdeno y Las Bambas atrae a Chinalco. El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, confirma primicia de Gestión. Anunció que Chinalco aprobó la expansión de Toromocho, que elevará la inversión a US$ 4,800 millones. El yacimiento de cobre, que también contiene molibdeno, operará a fin de año. Merino confía en que el próximo directorio de Anglo American aprobará el proyecto de Quellaveco.

26 de junio del 2018. Hace 5 años

EVALÚAN CAMBIOS TRIBUTARIOS PARA LOS ALQUILERES DE LAS OFICINAS

Se busca que personas que alquilan sus propiedades a empresas tributen 29.5% y no 5% por Impuesto a la Renta. Se contempla limitar el monto de financiamiento en las operaciones entre las empresas vinculadas o no. El Gobierno analiza diversas modificaciones para combatir la elusión tributaria. También tiene en agenda que la Sunat exija a la banca que suministre la información de los saldos de los depósitos de los contribuyentes.