CRECE VENTA DE FACTURAS FALSAS POR INTERNET

Increíble: caen los precios de documentos falsos por creciente oferta. Pese a ser un delito, anuncios en Internet no están sancionados. Congreso no quiere legislar sobre el tema. El 38% de negocios no da comprobantes de pago en Lima. La venta de facturas falsas se ha incrementado en Internet, por los periódicos y a través de correos directos a las empresas. Antes se vendían por un monto del 10% del valor facturado, ahora están entre 3% y 4%.

Ojo: la compra de deudas de tarjetas puede resultarle cara.

EVALÚAN VIABILIDAD PARA EXPLOTAR GAS EN LA RESERVA DE CANDAMO

El objetivo de Perupetro es recopilar la información que permita determinar si existe manera de trabajar en una reserva natural sin dañar el medio ambiente. Perupetro realiza un estudio que permita determinar si es viable realizar exploraciones de hidrocarburos en zonas sensibles, tales como bosques o áreas naturales protegidas, sin afectar su ecosistema, informó su presidente, Daniel Saba. Indicó que en Perú existen áreas protegidas como la Reserva Nacional de Tambopata-Candamo, en Madre deDios, donde se hicieron estudios en años anteriores que reportaron la existencia de un mínimo de tres trillones de pies cúbicos de gas natural (TCF).

MIBANCO SE CONVIERTE EN EL MÁS RENTABLE DEL SISTEMA BANCARIO

Mibanco se sitúa en el top de los más rentables, tomándole la posta a BBVA Banco Continental. A junio de este año, los bancos incrementaron su patrimonio en 10%. Una menor rentabilidad pese al mayor dinamismo de los créditos fue la fotografía que dejaron los bancos al finalizar el primer semestre. En este periodo, la banca estuvo en el ojo de la tormenta por hechos como los dólares sellados y el cobro de deudas a través de las cuentas en que se depositan los sueldos, aunque supo capear el temporal logrando, a junio último, un retorno de 23.7% sobre el capital invertido por sus accionistas.