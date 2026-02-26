26 de febrero del 2016. Hace 10 años

OLLANTA HUMALA BUSCA LIMITAR EL GASTO FISCAL DEL NUEVO GOBIERNO

Envía proyecto al Congreso para tener más holgura fiscal este año, pero mantiene metas de déficit para los años 2017 y 2018. Las propuestas de los candidatos presidenciales requieren de mayor espacio fiscal para poder ejecutarse. Es por eso que más de una plantea mayor déficit fiscal. Sin embargo, en su último tramo de Gobierno, la administración Humala quiere fijar las reglas de juego hasta el 2018.

26 de febrero del 2021. Hace 5 años

FIN DE CUARENTENA NO EVITARÁ CERRAR TIENDAS EN MALLS Y EN GAMARRA

Ventas de este año en retail serán similares a las del 2020 y prevén recuperación hacia finales del 2022. Empresarios de Gamarra reclaman un aforo de al menos 50% y advierten que 75 mil ya perdieron trabajo. Gobierno está dispuesto a ampliar los aforos si indicadores de salud evolucionan positivamente.

26 de febrero del 2025. Hace 1 año

AFP ELEVAN INVERSIÓN EN EL EXTERIOR ANTE VOLATILIDAD Y RIESGOS DEL PROCESO ELECTORAL

Movimiento de portafolios en el sistema privado de pensiones. El 48.1% del fondo de las entidades previsionales ahora está invertido en instrumentos extranjeros, mientras que hace un año era solo el 41.1%. Gestoras adoptan esta postura ante incertidumbre generada por Gobierno de Trump y cautela sobre la dirección que tomará el Perú tras comicios.