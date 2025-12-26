26 de diciembre del 2024. Hace 1 año

DEPÓSITOS EN SOLES RINDEN CASI EL DOBLE QUE EN DÓLARES

EL Cuentas en moneda nacional acumulan, en promedio, un retorno de 6.4%, mientras que las denominadas en la divisa extranjera, 3.8%. Sin embargo, la brecha se irá acortando en adelante conforme el BCR siga bajando su tasa y la Fed efectúe menos recortes previstos a la suya.

26 de diciembre del 2024. Hace 1 año. Sunat apunta a alcanzar hasta S/ 200 mlls. con régimen excepcional del IR.

26 de diciembre del 2024. Hace 1 año

EL 85% DE EMPRESAS NO RECORTARÁ PERSONAL ANTE INCORPORACIÓN DE IA

Estudio de Korn Ferry en compañías medianas y grandes en Perú Firmas cuestionan qué roles realmente podrían ser impactados por la tecnología. Desarrollo y mejora de habilidades, así como iniciativas de bienestar, emergen en tendencias de recursos humanos. El 18% realizaría un cambio cultural en los próximos dos años. Si bien se discute la posibilidad de una reducción de personal como consecuencia del uso de la inteligencia artificial (IA), el estudio “Tendencias de recursos humanos para 2025 en Perú” de Korn Ferry indica que el 85% de las empresas grandes y medianas en el país no tiene planes de disminuir sus equipos de trabajo ante la irrupción de esta nueva tecnología.

26 de diciembre del 2024. Hace 1 año

ALIANZA LIMA SUMARÁ SEIS NUEVOS SPONSORS EN EL 2025

Club íntimo proyecta elevar sus ingresos comerciales entre 10% y 20% el próximo año. Renovará acuerdo con Nike hasta el 2030 tras haber mejorado su propuesta económica. Alistan un producto exclusivo para el hincha y un documental. Fundado un 15 de febrero de 1901, Alianza Lima no solo es el club de fútbol más antiguo del Perú, sino que también es considerado como el más popular del país con más de 12 millones de seguidores.