25 de setiembre del 2015. Hace 10 años

SANCIONARÁN A LAS EMPRESAS QUE ACTIVEN CELULARES QUE SEAN ROBADOS

A partir de ahora compañías de telefonía móvil no solo tendrán responsabilidad administrativa sino también penal. El Ejecutivo aprobó una ley en materia de seguridad ciudadana que permitirá bloquear los celulares robados. Si el equipo es recuperado por su dueño solo podrá desbloquearlo personalmente y no por teléfono. El 17% de la población nacional de más de 15 años sufrió el robo de su celular en el primer semestre del año.

25 de setiembre del 2015. Hace 10 años.

25 de setiembre del 2020. Hace 5 años

UNO DE CADA 4 EMPLEOS EN PERÚ ESTÁ EN RIESGO POR AUTOMATIZACIÓN

Se advierte que el 35% de puestos de trabajo puede sufrir cambios sustanciales. Reporte señala que “los países con mejor preparación digital serán los primeros en salir de la crisis”. El 43.6% de adultos peruanos tiene muy poca o ninguna experiencia en informática.

25 de setiembre del 2024. Hace 1 año

SE INICIA REFORMA DE PENSIONES CON S/ 115,200 MLLS. MENOS EN FONDOS DE AFP

Ley que moderniza el sistema previsional pondrá fin a los retiros de ahorros antes de la jubilación. AFP esperan reglamento para que se defina ingreso de nuevos competidores. Habrápensión mínima de S/ 600. El Poder Ejecutivo publicó la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, tras un largo debate, y uno de los principales cambios es el cierre de los retiros anticipados de los ahorros para la jubilación