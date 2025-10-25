25 de octubre del 2010. Hace 15 años

APRA QUIERE QUE NO SE MOCHE LA ‘GRATI’ HASTA 2011

Bancadas de Perú Posible, Nacionalismo y UPP también a favor de prorrogar norma que permite pagar gratificaciones sin descuentos. Carlos Bruce considera que mantener aporte a Essalud es un sobrecosto para pagar la ineficiencia de dicha entidad. El Ministerio de Economía no está dispuesto a que se prorrogue la eliminación del aporte a Essalud y a las AFP en el pago de las gratificaciones de julio y diciembre. Sin embargo, en el Congreso, que aprobó la medida en el 2009, hay voces para extender su vigencia.

ESTABILIDAD FINANCIERA DE SEDAPAL PUEDE ESTAR EN RIESGO

De no resolverse la controversia, se retrasaría el cumplimiento de las metas de la empresa, advierte calificadora Equilibrium. La estabilidad financiera que requiere Sedapal para poder ejecutar las inversiones por S/.4,525 millones que necesitan Lima y Callao en ampliación y mejora de redes de agua, desagüe y tratamiento de aguas servidas, de aquí al 2014, está amenazada. Así lo advierte la calificadora de riesgo Equilibrium, en un estudio que ha realizado sobre la situación de dicha compañía estatal, y que encuentra en la controversia que esta mantiene con la Sunass por el tema de las tarifas el meollo de este problema. En setiembre,

MOODY’S: ELECCIONES PRESIDENCIALES SERÁN LA ‘PRUEBA ÁCIDA’ PARA PERÚ

El mercado percibe las próximas elecciones presidenciales como una especie de ‘prueba ácida’ de la madurez institucional del Perú, sostiene Patrick Esteruelas, analista senior de la calificadora de riesgo Moody’s. Sin embargo, advierte que con el Apra en declive, no hay otro partido político que tenga una base nacional fuerte como para actuar como mecanismo de representación legítima para el electorado peruano.