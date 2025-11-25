25 de noviembre del 2010. Hace 15 años

TERRENOS SERÁN 10% MÁS CAROS EL PRÓXIMO AÑO

Capeco estima que mayor demanda empujará los precios hacia arriba. Hay 400 mil familias frustradas por tener dinero y no encontrar viviendas. El 48% busca casas entre US$ 25 mil y US$ 50 mil. Inversión privada para edificaciones será de US$ 2,900 millones este año. En esta edición, la evolución de los precios en los principales distritos. Las empresas constructoras proyectan edificar 50 mil viviendas en Lima el próximo año. La venta de terrenos para locales comerciales se centra en Pachacámac.

Caja Metropolitana entra a provincias con tasa de 2.9% mensual.

25 de noviembre del 2015. Hace 10 años

GOBIERNO PONE EN RIESGO INVERSIONES ELÉCTRICAS POR MÁS DE US$ 5,000 MLLS

Empresas Enel, Statkraft, Duke Energy, Kallpa, Fénix Power y Termochilca dicen que se están tomando malas decisiones. Acusan al Ministerio de Energía y Minas de aprobar normas para favorecer solo a una compañía distribuidora en particular. En el sector de generación eléctrica, hay preocupación de que recientes decisiones afecten el marco jurídico de la actividad. Seis empresas dicen que “la regulación se ha torcido y acomodado a favor de una firma distribuidora”, afectando la estabilidad de las reglas de juego. Precio artificial. Anthony Laub advierte que el Ministerio de Energía y Minas prepara una norma que reduciría aún más el precio artificialmente de la generación eléctrica.

25 de noviembre del 2020. Hace 5 años

CONGRESO DEBATIRÁ CREAR LÍNEA AÉREA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL

La Comisión de Transportes y Comunicaciones busca crear una APP a través de una ley. Debate se suspendió hasta el próximo miércoles para contar con opiniones del MTC, MEF y ProInversión. En junio del año pasado, Vicente Zeballos, quien era ministro de Justicia y Derechos Humanos y luego pasó a ser primer ministro, se manifestó a favor de que el Perú tenga una línea aérea de bandera, con participación del Estado peruano. Pero no pasó de ser una intención. Donde sí quieren hacer posible que el Estado tenga participación en una empresa aérea es en el Congreso de la República.