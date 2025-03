25 marzo del 2010 Hace 15 años

INCREÍBLE: EL CUSCO PROHÍBE LA MINERÍA

Consejo regional aprueba ordenanza para que solo se desarrollen el agro y el turismo. Se podrían perder más de US$ 2,500 millones. Actualmente, existen 52 proyectos en marcha. Mineras dicen que norma es inconstitucional. El consejo del Gobierno Regional del Cusco acordó que no se admitirán más denuncios mineros en el departamento. Pero las mineras no solo afrontan este problema, también temen que con el reglamento de la ley de aguas se les corte el recurso hídrico.

HUMALA QUIERE MULTIPLICAR PROGRAMAS SOCIALES

Invoca a los gobernadores de las regiones a que creen iniciativas de ayuda social. Culpa al miedo de los burócratas de que se demoren los proyectos de inversión. El presidente Humala ya no solo defiende la vigencia de los programas sociales, sino también lanza propuestas para que los asuman los gobiernos regionales. Una de ellas es la creación de un programa de créditos blandos para estudiar en institutos técnicos, sumándose a la que ofreció días atrás para carreras universitarias. Este año se firmarán 11 adendas a los contratos de proyecto de APP para agilizarlos.

PRECIO DEL POLLO EN LIMA CAE A SU MENOR NIVEL EN CUARENTENA

Disminuye en centros mayoristas en 8%, bajando a S/ 4.45 por kilo, mientras en minoristas se encuentra a S/ 7.78. Hace 10 días, se vendían 2,300 toneladas, ahora se llega a 1,400 toneladas. Luego de registrarse un “pico”, ayer el precio al por mayor del ave llegó a S/ 4.45 por kilogramo, lo que representó una caída de 8% en comparación con el día anterior, según el Minagri. En la primera mitad de marzo -al 13 de este mes-, el precio promedio mayorista del pollo llegó a S/ 5.03 por kilogramo en Lima Metropolitana, según información del Ministerio de Agricultura (Minagri).