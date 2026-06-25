¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

25 de junio del 2021. Hace 5 años

GASTO BÁSICO DE PERUANOS CRECERÍA DE S/ 673 A S/ 716 EN ESTE AÑO

Economistas de Macroconsult refirieron que ahora esperan que economía se expanda 8% este año, lo que llevaría a que la pobreza afecte al 25% de la población al cierre del 2021. La pandemia del covid-19 impactó negativamente en la economía familiar.

Con un PBI que se contrajo 11.1% en el 2020, el gasto real promedio mensual por persona se redujo a S/ 673 (-16%), según data del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Para este año dicho gasto subiría y se ubicaría entre S/ 715 a S/ 720.

“Con un estimado de crecimiento de la economía de 8% para el 2021, que es el que manejamos, el gasto per cápita estaría en alrededor de S/ 716”, proyectó Yohnny Campana, asociado de Macroconsult.

25 de junio del 2021. Hace 5 años. Ahora hogares tienen 8 dispositivos conectados a Internet en promedio.

25 de junio del 2021. Hace 5 años

FISCALÍA DESIGNA A VÍCTOR RODRÍGUEZ PARA SUPERAR EL IMPASSE EN EL JNE

Presidente del Jurado Nacional de Elecciones suspendió a Luis Arce luego que este presentara su declinación.

Rodríguez Monteza es investigado en Fiscalía y tiene un proceso disciplinario por caso “Cuellos Blancos”.

Lourdes Flores Nano planteó recurrir a la OEA para realizar una auditoría internacional, mientras Perú Libre propone denunciar a Luis Arce.

25 de junio del 2021. Hace 5 años

MÁS DE 18 MIL SE VAN DE FONDOS MUTUOS ENTRE ABRIL Y MAYO

Entre los que más se han retirado de estos fondos, resaltan los que tenían excedentes de US$ 100,000 a US$ 1 millón, aunque también los que contaban con US$ 30,000 o menos. En abril y mayo unos 18,226 inversionistas rescataron sus recursos de los fondos mutuos ante la preocupación por lo que podría suceder a sus capitales si el nuevo gobierno aplica medidas radicales. Esta evolución contrasta con lo observado antes de la incertidumbre electoral, pues en marzo el número de partícipes de fondos mutuos alcanzó un record de 441,100.