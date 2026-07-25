¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

25 de julio del 2011. Hace 15 años

“YO PONGO LA RECETA EN EL GOBIERNO”

Ollanta Humala: Ministros “remarán” hacia el crecimiento con inclusión social. Presidente contará con su propio gabinete de asesores en Palacio. Schydlowsky sería el nuevo superintendente de Banca, Seguros y AFP. Gana Perú se pondrá a disposición incondicional del Gobierno. Falta designar responsables de las carteras de Educación y Cultura.

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25 de julio del 2016. Hace 10 años

TARIFA ELÉCTRICA ESTÁ EN RIESGO DE SER MÁS CARA QUE LA DE CHILE

Termochilca dice que proyectos de generación con ingreso garantizado y gasoducto del sur pueden afectar energía barata en el Perú. “El Gobierno entrante tiene una herencia difícil, porque la tarifa eléctrica va a subir o va a subir”, advierte la gerente general de Termochilca.

Señala que hay preocupación en el sector eléctrico de que el Perú sea en el 2020 el tercer país con la energía más cara de Latinoamérica si es que no se cambia el esquema del gasoducto del sur.

EFEMÉRIDES. Tarifa eléctrica va a subir, advierte la gerente general de Termochilca.

25 de julio del 2016. Hace10 años

EMPRESAS DE CONSUMO Y BANCA SERÁN GANADORAS EN INICIO DE GOBIERNO DE PPK

Limitada experiencia política del futuro Gabinete preocupa al banco de inversión. Ve con buenos ojos a la bolsa local y estima que economía crecerá más rápido con nuevo Gobierno. El manejo político que pueda exhibir el nuevo Gobierno es visto con interés y preocupación por la banca de inversión extranjera en tanto puede limitar su capacidad de desplegar las reformas prometidas.

El presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, reveló hace poco los nombres de su Gabinete, en el que predominan perfiles más técnicos que políticos.