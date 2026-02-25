25 de febrero del 2011. Hace 15 años

PRECIOS DE LOS DEPARTAMENTOS AUMENTARÁN 8%

Hay 15,041 departamentos disponibles en Lima para la venta Carabayllo con mayor número de unidades de Mivivienda por vender. Gobierno recomienda que es momento de vender terrenos para aprovechar el boom de precios. Redefinirán asignación de recursos del fisco para Techo Propio. Actualmente, la tasa promedio para hipotecas en soles es de 9.3%. El negocio inmobiliario no se detiene y el Gobierno se prepara a evaluar más recursos para algunos programas de vivienda.

25 de febrero del 2011. Hace 15 años. Televisores LED son ahora los preferidos de los peruanos.

25 de febrero del 2016. Hace 10 años

OSCE: SE QUIERE PERPETUAR LA CORRUPCIÓN EN LOS CONTRATOS CON EL ESTADO

Denuncia que grandes empresas habían monopolizado principales obras públicas con anterior legislación y desmiente que caída de la inversión pública se deba a cambios en la norma. “Se necesita deslindar, como ocurrió con los 13 caballeros de la Isla del Gallo”, dijo la presidenta del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Magali Rojas, al comentar las críticas de las empresas. Defiende norma que obliga a sustentar mejor los gastos de las obras. Top ten. El ranking del Foro Económico Mundial ubica al Perú entre los 10 países más corruptos en sentencias judiciales y en el puesto 99 en pago de coimas para contratos del Estado.

25 de febrero del 2021. Hace 5 años

LEVANTAN CUARENTENA E IMPONEN TOQUE DE QUEDA EN LIMA Y 23 PROVINCIAS

Medida regirá de 9 p.m. a 4 a.m., y habrá inmovilización total los domingos 7 y 14 de marzo. Advierten que restricciones focalizadas y aforos reducidos restan cerca de un punto al crecimiento. Se permitirá reapertura de malls, galerías y restaurantes con aforos de entre 20% y 30%. Número de muertes se elevó en 10 regiones. Tasa de contagios se mantiene en 14% a nivel nacional.