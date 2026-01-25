25 de enero del 2011. Hace 15 años

MEF: PROMETER SUBIR SUELDOS ES IRRESPONSABLE

Advierte que aumentar sueldos a FF.AA. significa S/. 1,000 millones. Cuestiona propuesta electoral de crear más de dos millones de empleos. Para expertos, el principal problema es disminuir el subempleo. Crear un solo puesto de trabajo cuesta S/. 80 mil al año. Solo el 50% en Lima tiene empleo formal. Todos los candidatos ofrecen lluvia de empleos e incrementos salariales. Pero el ministro de Economía, Ismael Benavides, advierte a los electores que son promesas difíciles de cumplir.

25 de enero del 2011. Hace 15 años. Chile vuelve a sacar gran distancia al Perú en minería.

CÉSAR ACUÑA PREOCUPA AL 98% DE LOS EMPRESARIOS

Candidato dice que se reunirá con Confiep y que está a favor del control de precios. El segundo con mayor desconfianza es Guzmán. El último sondeo del SAE de Apoyo Consultoría, entre los ejecutivos de más de 300 empresaslíderes del país, reveló que la evaluación a César Acuña es especialmente negativa en el tema de la lucha contra la corrupción. El candidato de APP dijo que Jorge Chávez es el jefe del plan económico de su agrupación, pero este afirmó el jueves pasado que solo era un asesor.

EVALÚAN MEDIDAS DRÁSTICAS ANTE MÁS CASOS DE COVID-19

Aún falta seis días para que finalice enero y las cifras de nuevos contagios y decesos ya superan a las registrado en diciembre pasado. Rodrigo Parra señala que estamos en un peor escenario al de la primera ola. A menos de tres meses para las elecciones generales, el Ministerio de Salud reportó, hasta el último sábado, un total de 1′093,938 de casos positivos de covid-19 en nuestro país; sin embargo, los contagios siguen al alza. Con las cifras aún en contra y con una segunda ola del virus en ebullición, ¿qué es lo que piensa hacer el Gobierno? Por lo pronto, la ministra de Vivienda.