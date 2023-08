25 de agosto del 2008. Hace 15 años

MEJORAR ACCESO AL PUERTO DEL CALLAO CUESTA US$150 MLLS

Se requiere con urgencia preparar avenida Néstor Gambetta, ante mayor crecimiento del comercio exterior. Aún no se define apoyo del Estado que asciende a cerca de US$ 100 millones. El ingreso al puerto del Callao puede convertirse en un ‘cuello de botella’, al mismo estilo que el transporte del gas de Camisea, si el Gobierno no toma en serio el congestionamiento que se observa en esta avenida chalaca, ruta obligada para el comercio exterior por el terminal marítimo.

25 de agosto del 2008. Hace 15 años

EMPRESAS CONFÍAN EN QUE AL MENOS DOS AÑOS MÁS DURE EL ‘BOOM CONSTRUCTOR’

El Banco Central estima que la construcción ha crecido 18% en junio. Una encuesta del propio BCR revela que el 50% de las constructoras espera que el ‘boom’ del sector dure entre dos y tres años y el 42% confía en que se prolongue entre cuatro y ocho. Las ventas de viviendas en proyectos no concluidos han aumentado.

25 de agosto del 2022. Hace 1 año

SUNAT CON LUZ VERDE PARA COBRAR MAYORES INTERESES POR DEUDAS

Fisco podrá reclamar más intereses moratorios por deudas del pago a cuenta del Impuesto a la Renta de años pasados, por lo que podrá hacer un nuevo cálculo. Hay casos en el Poder Judicial que podrían tener consecuencias millonarias en favor de la Sunat y en perjuicio de las empresas.