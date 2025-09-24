24 de setiembre del 2010. Hace 15 años

SIETE DE CADA 10 EMPRESAS DARÁN MÁS “CHAMBA”

Solo el 2% planea reducir planilla, según sondeo de Apoyo Consultoría. 57% de empresarios acelerará inversiones en próximos 6 meses. 73% de compañías proyecta tener mayores utilidades que en el 2009. En los próximos dos años, la inversión pública y privada alcanzará nivel récord. Banco Mundial: Perú puede superar una caída de precios de los minerales. La confianza de las 200 principales empresas del país está al tope, pese a los nubarrones en el horizonte de la economía mundial y al proceso electoral. Apoyo Consultoría proyecta este año que la economía crecerá 8.2%.

24 de setiembre del 2010. Hace 15 años. El monto utilizado de las tarjetas de crédito de las entidades bancarias y financieras se incrementó al cierre de agosto del 2010, y alcanzó la cifra récord de S/. 10,083 millones.

24 de setiembre del 2015. Hace 10 años

BANCOS DISPUTAN S/. 5,300 MLLS. DE CUENTAS SUELDO

Aumenta apetito por captar una mayor proporción de los depósitos en soles de las remuneraciones de los trabajadores. Las medidas adoptadas por el Banco Central han puesto presión sobre la liquidez en moneda nacional, razón por la cual los bancos han intensificado la competencia por los clientes que tienen cuenta sueldo y fondos de CTS. No solo se ofrecen mayores tasas de interés sino también promociones y facilidades para el retiro.

24 de setiembre del 2020. Hace 5 años

EL 55% EN LIMA SOLO COMPRARÁ MARCAS QUE CONOCE TRAS PANDEMIA

Ahora el 60% de los limeños prefiere consumir productos en negocios formales. El 29.6% aumentará su gasto en educación superior cuando acabe la emergencia, mientras que el 45.6% señala que cuando vuelva la normalidad reducirá su presupuesto en entretenimiento fuera del hogar.