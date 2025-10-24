24 de octubre del 2024. Hace 1 año

SECTORES TRANSPORTE Y COMERCIO FUERON LOS MÁS AFECTADOS POR PARO DE AYER

Voceros de los rubros perjudicados sostienen que, en las condiciones actuales de extorsiones y sicariato, no existen garantías mínimas para trabajar. La Cámara de Comercio de Lima estima que los tres paros realizados este mes han generado pérdidas económicas por más de S/1,300 millones.

24 de octubre del 2024. Hace 1 año. InRetail adquiere en Chile cadena de supermercados.

PERÚ APUNTA A SUPERAR US$80,000 MILLONES EN COMERCIO CON APEC

Así lo afirmó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, en exclusiva a Gestión. La funcionaria apunta a que dos TLC se firmen en el marco de la Cumbre de Líderes del APEC. Otros tres acuerdos podrían avanzar luego del foro. Se acerca la cita más importante del Foro Económico de Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC): la Cumbre de Líderes, que congregará a presidentes y grandes ejecutivos de las 21 economías que agrupa este foro, a medios de noviembre próximo.

BONOS SE CONVIERTEN EN EL TIPO DE INVERSIÓN MÁS RENTABLE EN EL AÑO

Títulos de deuda que emiten en soles las empresas rinden, en promedio, hasta 15.9% impulsados por los recortes de las tasas de interés de los bancos centrales. El 93% de las opciones de inversión ofrecidas localmente dan ganancias. Los movimientos de las tasas de interés a nivel global y local comienzan a tener impacto en los portafolios de inversión. Los recortes en las tasas por parte de los bancos son un catalizador para las bolsas y, en tal escenario, las acciones de los sectores financiero y minero se yerguen, individualmente, como las alternativas más rentables hasta septiembre, de acuerdo con el ranking desarrollado por la consultora MC&F e IFEL, que evalúa los diversos instrumentos de inversión financiera disponibles en el mercado local.