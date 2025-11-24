24 de noviembre del 2010. Hace 15 años

ATRASO EN PAGAR CRÉDITOS SALE ‘UN OJO DE LA CARA’

En refinanciación se pagan tasas de interés de hasta 50%. Refinanciamiento de préstamos se pueden hacer a un plazo de 60 meses. Créditos de consumo refinanciados suman S/. 273 millones. Clasificadora de riesgo pone en luz ámbar a cajas y edpymes. Microfinancieras se han embarcado en productos que exceden su capacidad. La banca percibe que existe una mayor preocupación de los clientes con problemas de pago por buscar una salida a través de la refinanciación de sus créditos obtenidos. La cuota inicialque se requiere para iniciar ese proceso llega al 10%.

24 de noviembre del 2015. Hace 10 años

SUPERMERCADOS CRECEN A MENOR TASA EN 9 MESES

Las mayoría de las empresas comerciales ha preferido reducir sus márgenes de ganancia para mantener su cuota de mercado y evitar quedarse con grandes stocks de mercadería. Al cierre del año, se espera que las ventas de los supermercados crezcan cercadel 6%, resultado menor que el alcanzado el año pasado. En el 2015, también ha disminuido el ritmo de inauguraciones de nuevos locales. En general, la actividad comercial se proyecta que crecerá en 3.9%, la cifra más baja desde hace seis años.

24 de noviembre del 2020. Hace 5 años

Perú coloca bonos por US$ 4 mil mlls., una parte a 100 años

Se emitieron bonos en tres tramos por un total de US$ 4,000 millones. Demanda por papeles peruanos en dólares fue casi cinco veces la oferta. Colocación se hizo a tasas de interés mínimas récord, según el MEF. Perú colocó ayer bonos en el mercado internacional por un total de US$ 4,000 millones a pocos días de haber vivido unas de sus peores crisis políticas de los últimos años.