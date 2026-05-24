24 de mayo del 2011. Hace 15 años

LOS CRÉDITOS EN DÓLARES VUELVEN A SER LOS FAVORITOS

Reducción del tipo de cambio impulsa a las empresas a tomar préstamos en dólares. Lo mismo sucede para los créditos hipotecarios y vehiculares. Financiamiento en moneda extranjera crece a mayor ritmo desde noviembre del 2008. BCR busca evitar que el dólar caiga debajo de S/. 2.75. Asbanc señala que ahora la tendencia es hacia la dolarización. Como el ave Fénix, se acentúa el renacimiento por el endeudamiento en dólares.

24 de mayo del 2011. Hace 15 años. Palcos del Estadio Nacional se subastan hasta en 43% más que el precio base.

24 de mayo del 2016. Hace 10 años

AHORA EMPRESAS APURAN COBRANZA DE FACTURAS POR FALTA DE LIQUIDEZ

Ejecutivos postergan, en la medida de lo posible, los plazos de pago de sus adeudos y son prudentes con sus inventarios. Las empresas, principalmente medianas y pequeñas, enfrentan dificultades para atender sus obligaciones de corto plazo. La consultora Macroconsult afirma que la liquidez es afectada por el tenue avance de los créditos. Optimismo. Las empresas han empezado a sacar los proyectos que tuvieron encarpetados hasta la primera vuelta electoral.

24 de mayo del 2021. Hace 5 años

FUERZA POPULAR OFRECE 3 MLLS. DE EMPLEOS, PERÚ LIBRE SOLO DIAGNÓSTICO

Carranza plantea programa para generar empleo. Los pilares serán salud, alimentación y trabajo. Representantes de Perú Libre prefirieron utilizar sus intervenciones para cuestionar al fujimorismo. Principales pullas fueron entre Patricia Juárez y Dina Boluarte, así como entre Fernando Rospigliosi y Avelino Guillén.