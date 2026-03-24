24 de marzo del 2011. Hace 15 años

BANCA BAJA HASTA 50% INTERESES EN COMPRA DE DEUDAS

Bancos ofrecen mejores condiciones en líneas de tarjetas de crédito. También brindan descuentos y sorteos. Si usted realizó compras al crédito y hoy busca pagar menores tasas, una opción es que los bancos compren su deuda. La compra de deuda por parte de las entidades financieras se da en préstamos que han sido pagados en menos de 50%.

24 de marzo del 2011. Hace 15 años. Congreso busca pasar de contrabando gastos no validados de empresas.

24 de marzo del 2011. Hace 15 años

BUSCAN DARLE RANGO DE LEY A VENTA DE ENERGÍA AL BRASIL

ELECTRICIDAD El MEM señala que la legislación actual no faculta al Estado a dirigir la producción nacional de electricidad hacia la exportación, lo que se quiere subsanar. En vista de que el Acuerdo entre Perú y Brasil para suministrar energía hidroeléctrica al mercado nacional y exportar sus excedentes a ese país no tiene el sustento legal para asegurar tal intercambio, el Ejecutivo busca darle a ese pacto un rango de ley.

24 de marzo del 2021. Hace 5 años

LESCANO Y LÓPEZ ALIAGA AHORA LIDERAN INTENCIÓN DE VOTO EN EL SECTOR A/B

Ambos candidatos subieron 10 puntos porcentuales desde febrero y desplazaron a De Soto y Forsyth. Lescano tiene 18% y López Aliaga 15% en este nivel socioeconómico. Además, este estrato es el que tiene menos indecisos y de quienes anularán su voto, pero es más volátil.