CADA NUEVO BUS SACARÁ TRES COMBIS

Conversión costaría US$ 300 millones al año. En Lima ya circulan 1,500 buses nuevos. Un bus a gas natural de 12 metros cuesta, aproximadamente, US$ 144 mil. El transporte público se ha vuelto un problema de difícil solución. Ante la propuesta del municipio de Lima para congelar el ingreso de combis, los transportistas revelan que una empresa de combis por lo menos tiene tres dueños.

24 de enero del 2011. Hace 15 años. Ingresos de Hospitales de la Solidaridad llegan a S/. 148 mlls. al año.

LA INFLACIÓN PREOCUPA MÁS QUE CAÍDA DEL DÓLAR AL BCR

El Banco Central de Reserva no descarta una nueva alza en su tasa de interés, todo dependerá de la evolución de los precios. Para el gerente de Estudios Económicos del BCR, Ardrián Armas, los capitales golondrinos pueden generar un boom crediticio y luego retirarse tal vez en el 2012. En tanto, el viceministro de Hacienda, Luis Castilla, señala que el MEF ayudará al BCR a afrontar la volatilidad del tipo de cambio.

SANTA BEATRIZ SE PERFILA COMO LA NUEVA ZONA COMERCIAL DEL CERCADO

El desarrollo comercial en el Cercado de Lima se ubicaría más allá de las calles del centro histórico. Según la actual administración de la División de Autorización Municipal de Funcionamiento, la mirada apunta hacia la zona de Santa Beatriz. Para María Teresa Portal, jefa de esta dependencia perteneciente a la Gerencia de Desarrollo Empresarial del Municipio de Lima, la razón de la tendencia es la presencia de centros educativos (academias preuniversitarias, institutos de estudios superiores y universidades).