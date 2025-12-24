24 de diciembre del 2010. Hace 15 años

GASOLINA MÁS BARATA SE VENDE EN BREÑA Y LA MÁS CARA EN LINCE

Si busca la mejor oferta para llenar el tanque, puede obtener ahorros de S/. 4.50 por galón. Ministerio de Energía y Minas confirma que se viene un alza de precios la próxima semana. Asegurar GLP para Lima cuesta US$ 100 mlls. El próximo jueves 30 Osinergmin debe reajustar las bandas del Fondo de Estabilización de Precios, lo cual puede llevar a que las refinerías eleven los precios. En esta edición, los grifos de Lima que venden más barato la gasolina.

24 de diciembre del 2015. Hace 10 años

EMPEÑO DE JOYAS REPUNTA POR LA DESACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA

Créditos pignoraticios sumarán S/. 200 millones este año con 150,000 deudores. Se espera que sigan aumentando en el 2016. La demanda de créditos con garantía de joyas crece más cuando la economía se desacelera. Los recursos que se obtienen se usan para consumo o inversión. Microfinancieras se preparan para ofrecer este tipo de préstamos ante el incremento de su demanda.

24 de diciembre del 2020. Hace 5 años

MEF: SUBIR SUELDO DIARIO A MÁS DE S/ 45 PONDRÍA EN RIESGO AGROEXPORTACIÓN

Waldo Mendoza advierte de “grandes problemas” si se pasa esta barrera, lo cual sería insostenible. Gobierno aún no logra acuerdo con manifestantes para levantar los bloqueos en carretera Panamericana. Presidente Francisco Sagasti señaló que una nuevaley agraria es responsabilidad del Congreso. Empresas suspenden operaciones. Ya se perdieron más de 12,000 toneladas de espárragos en Ica. Tras asistir al Congreso, los ministros de Agricultura, Trabajo y Economía presentaron una serie de propuestas y advertencias, mas no un proyecto de ley para la agroexportación. Se viene paquete de normas para agricultura familiar.