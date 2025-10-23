23 de octubre del 2015. Hace 10 años

INVERTIR EN LOCALES COMERCIALES RINDE EL TRIPLE QUE EN VIVIENDAS

Terrenos de playa y campo también ofrecen más rentabilidad. Expertos recomiendan comprar propiedades en planos. No es el mejor momento para el sector inmobiliario, pero el alquiler de un local comercial puede generar un retorno de entre 10% y 12%, mientras que el de una vivienda está entre 4% y 5%. Si se trata de vivienda, optar por una para el segmento B es rentable.

Congreso eleva de 90 a 98 días descanso natal.

23 de octubre del 2020. Hace 5 años

HASTA EN 25% SE REBAJARÁN TASAS DE CRÉDITOS QUE SE REPROGRAMEN CON AVAL ESTATAL

Préstamos de consumo son los más costosos. Para acceder a facilidades, estos créditos no deben superar los S/ 10,000 en todo el sistema financiero. No se excluirá a deudores con reprogramación previa. La mayoría de bancos ofrecerá a sus clientes la reprogramación de sus deudas con el mecanismo de garantías estatales aprobado por el Congreso y reglamentado por el Ejecutivo. Así lo estimó Eva Céspedes, gerente del sistema de relaciones con el consumidor de Asbanc, quien precisó que las instituciones financieras no están obligadas a acogerse a este programa. La norma también permite acceder al congelamiento de las deudas por 90 días.

23 de octubre del 2024. Hace 1 año

CRECEN UTILIDADES DE EMPRESAS NO MINERAS PESE A DÉBIL DEMANDA

Firmas líderes que atienden al mercado interno compensan tibia generación de ingresos con ajustes operativos que les permiten mejorar márgenes. Las mayores compañías listadas en bolsa, incluyendo mineras, habrían ganado S/ 8,199 millones, monto superior en 73% al de hace un año.