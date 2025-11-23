23 de noviembre del 2010. Hace 15 años

CRECE ATRASO EN EL PAGO DE CRÉDITOS

Aumentan el doble que los préstamos bancarios. Créditos con atrasos llegan a S/. 1,692 millones en primeros nueve meses. Refinanciaciones también suben y alcanzan los S/. 1,217 millones. Mientras tanto, el consumo con tarjetas de crédito batió récorden octubre En esta edición, el ranking de atrasos por banco. El descenso de la tasa de morosidad que se observa está ocultando el incremento de los créditos con atrasos en sus pagos. Entre enero y setiembre, la cartera atrasada muestra que se incrementó en 12 de los 15 bancos que operan en el país.

23 de noviembre del 2010. Hace 15 años. Dólar vuelve a S/. 2.81. El nuevo sol cayó ayer debido a que los bancos elevaron sus posiciones en dólares.

23 de noviembre del 2015. Hace 10 años

CRÉDITOS FUERA DE LA BANCA LLEGAN A S/. 6,700 MILLONES

Infocorp, en manos de Equifax, estima que si hoy lo solicitaran, 209,000 personas ya calificarían para obtener un préstamo. El monto de financiamiento otorgado por las entidades no reguladas por la Superintendencia de Banca ya representa la mitad de los desembolsos que realizan las cajas municipales. Tecnología. Ya se realizan contratos crediticios vía tabletas y smartphones.

23 de noviembre del 2020. Hace 5 años

EL 80% DE CLIENTES PAGA LOS CRÉDITOS QUE REPROGRAMÓ

Desde julio, desembolsos hipotecarios ya están en nivel precovid. Préstamos de consumo aún están al 68%. SBS advierte riesgo de retirarle facultades en las fusiones y adquisiciones de las entidades financieras. Habrá aportes de capital en 6 entidadesfinancieras y 11 se alistan para emitir bonos. Se avecinan fusiones. Los créditos reprogramados ascienden a 28% de toda la cartera. Es decir, suman S/ 108,569 millones.