23 de marzo del 2011. Hace 15 años

EMPRESAS INVERTIRÁN US$ 50 MIL MILLONES EN AÑO DE ELECCIONES

La inversión será 20% más que lo registrado en el 2010. Humberto Speziani afirma que empresarios no temen a ningún candidato presidencial. “Esta campaña electoral ya no es como la del año 2006. El Perú está en una senda deprogreso, y no creo que ningún candidato presidencial quiera detener eso”, respondió ayer el presidente de la Confiep, Humberto Speziani, frente a un eventual temor de los inversionistas por el candidato Ollanta Humala. En la víspera de sus declaracionesel dólar tuvo su mayor alza diaria en casi 17 meses, lo cual fue atribuido por agentes económicos a un repunte de Humala en las encuestas de cara a las elecciones del próximo 10 de abril.

23 de marzo del 2011. Hace 15 años. Bolsa limeña gana 7% en dos días. Favoreció el comportamiento de las acciones mineras e industriales.

23 de marzo del 2016. Hace 10 años

ELECCIONES YA IMPACTAN EN ALZA DEL DÓLAR

Informes de banca nacional y extranjera advierten a sus clientes temores por la incertidumbre del proceso electoral. La profusión de tachas y el avance en los sondeos de la candidata del Frente Amplio comienzan a inquietar a los bancos. Por ejemplo, Citibank prefiere estar largo en dólares. Confiep calificó de inconveniente la carta que firmó el presidente Humala ante el JNE, porque considera que debe mantenerse neutral.Pero no todos están cautelosos. JP Morgan elevó su recomendación para invertir en la bolsa limeña.

23 de marzo del 2021. Hace 5 años

YONHY LESCANO MANTIENE LA PUNTA Y CRECE LA LUCHA POR EL SEGUNDO LUGAR

Candidato de AP sube de 12% a 18% en el segmento A/B y desplaza a De Soto en este nivel socioeconómico. Keiko Fujimori aumenta en los segmentos C y D. Verónika Mendoza crece en el nivel E y en el norte. López Aliaga avanza en el centro y sur, mientras Forsyth lo hace en Lima y en el norte. Acción Popular, Frepap y Somos Perú encabezan intención de voto para el Congreso.