¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

23 de junio del 2011. Hace 15 años

RECOMIENDAN NO APURARSE EN TOMAR CRÉDITOS

Salvo que sea urgente, sugieren esperar un par de meses. Tasas de interés de depósitos en dólares han caído. En cambio, suben los intereses para los depósitos a plazo en soles.

Banco de la Nación dará préstamos directos a mypes con el próximo Gobierno. Los analistas consideran que por el momento es mejor esperar señales más claras del próximo Gobierno para endeudarse.

En las últimas semanas, más de una entidad financiera ha incrementado las líneas de las tarjetas de crédito y ofrecido préstamos de libre disponibilidad a sus clientes preferenciales.

23 de junio del 2011. Hace 15 años. Metropolitano abre oportunidades a retail y servicios.

23 de junio del 2016. Hace 10 años

LUEGO DE UN AÑO SE LEVANTA TRABA A LÍNEA 2 DEL METRO

Proyecto obtiene luz verde del municipio de Lima para iniciar construcción de estaciones. Inversión será de US$ 5,500 millones. Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski declarará en emergencia a megaproyectos trabados por US$ 8,500 millones para acelerar su ejecución.

El proyecto de la Línea 2 del Metro, para transportar un millón de pasajeros por día entre Santa Anita y el Callao, dio un paso para avanzar en su ejecución. Sin embargo, aún falta superar los retrasos con el consorcio encargado de la supervisión del proyecto y la entrega del Estado del 100% de los terrenos saneados.

23 de junio del 2021. Hace 5 años

DÓLAR ROMPE RÉCORD POR OCTAVA VEZ DESDE ABRIL Y LLEGA A S/ 3.98

Bancos proyectan que en los próximos días alcanzará los S/ 4.00 si el BCR no realiza mayores intervenciones. También influyó temor de inversionistas globales de que la Fed adelante inicio de retiro de estímulo monetario. Acciones peruanas en Wall Street acumulan en el año una caída de 19.3%, mientras en BVL descienden 10%.