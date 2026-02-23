23 de febrero del 2011. Hace 15 años

RÉCORD DE VENTAS DE INMUEBLES

381 mil transferencias de casas, oficinas, locales y terrenos se registraron el año pasado. Menos del 1% de los bienes muebles son puestos en garantía por problemas en registros. Hay 8 millones de inmuebles registrados. La compra y venta de inmueblesde diferente tipo tuvo su pico más alto de los últimos diez años en el 2010. El récord sugiere, en opinión de especialistas, que los municipios realicen un mayor esfuerzo en el cobro del Impuesto Predial.

23 de febrero del 2011. Hace 15 años. Tren Eléctrico empezará a operar el 11 de julio a S/. 1.50.

23 de febrero del 2016. Hace 10 años

LA INVERSIÓN EXTRANJERA CAYÓ EN 92%

Inversión extranjera directa en el 2015 fue la más baja desde el 2009. Ganancias de empresas extranjeras en Perú bajaron en 34%. En el último trimestre del 2015, la inversión extranjera fue de apenas US$ 193 millonesy cerró el año con un flujo de US$ 6,861 millones, que representaron un retroceso de 13%. Es la cuarta caída anual consecutiva. Moody’s considera que si bien el Perú ha madurado, se le tiene que exigir más. “Las elecciones marcan un cambio importante, ya que después de mucho tiempo no se presenta una candidatura importante con un discurso antisistema”. Jaime Reusche Vicepresidente de Moody’s.

23 de febrero del 2021. Hace 5 años

CONSUMO CON TARJETAS CAYÓ TRAS SIETE MESES DE RECUPERACIÓN

Gasto alcanzó su pico el 30 de enero, pero desde el 6 de febrero viene disminuyendo. Seis de cada diez peruanos no piensan viajar hasta que la pandemia esté controlada, según encuesta de Activa. Mayor uso de tarjetas se da en alimentacion y salud, elmenor en restaurantes, hoteles y entretenimiento. Arreglos del hogar, celebraciones e inversión en negocios son los gastos más postergados.