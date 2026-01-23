23 de enero del 2025. Hace 1 año

OLA DE CRIMEN YA RESTRINGE ACCESO DE MICROFINANCIERAS A VARIOS DISTRITOS

Advierten cajas municipales y financieras Criminalidad ha secuestrado y tomado control de los mercados financieros en zonas como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Los Olivos y San Juan de Miraflores. Delincuentes amenazan e impiden ingreso de ejecutivos de estas entidades, que ahora estiman que crédito a emprendedores no crecerá este año.

Distrito del Rímac alista espacios para gastronomía y recuperación de casonas.

“SIETE MAGNÍFICAS” SEDUCEN A CADA VEZ MÁS PERUANOS

Acciones de las grandes tecnológicas están en la mira de inversionistas locales que buscan incorporarlas en sus portafolios. El interés en los últimos meses se centró particularmente en Nvidia, por el auge de la inteligencia artificial, y Tesla, por la cercanía de su fundador a Donald Trump. Desde el 2023, el rendimiento de las grandes tecnológicas estadounidenses escala y capta el interés de cada vez más inversionistas en elmundo y los peruanos se suman a esta tendencia.

OTORGAR BUENA PRO PARA OBRAS PÚBLICAS PUEDE TARDAR HASTA TRES VECES EL PLAZO INICIAL

El año pasado, los gobiernos subnacionales dejaron de ejecutar recursos por alrededor de S/ 11 mil millones, lo cual tiene un alto costo de oportunidad en términos de los servicios públicos que se dejan de proveer al ciudadano. Al cuarto trimestre del 2024, el presupuesto de inversión pública de los tres niveles de gobierno ascendió a S/ 70 mil millones. Del total de recursos, más de la mitad (S/ 44,385 millones) estuvo a cargo de entidades subnacionales. Así, S/ 6 de cada S/ 10 del presupuesto para inversión estuvo a cargo de los gobiernos regionales y locales.