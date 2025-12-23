23 de diciembre del 2010. Hace 15 años

SI REGALA CON SU TARJETA DE CRÉDITO PAGARÁ EL DOBLE

Tasas reales de consumo con tarjetas de crédito llegan a 165%. En noviembre, el consumo con tarjetas alcanzó récord histórico. Peruanos disponen de S/. 38 mil millones en líneas de crédito, pero han usado el 21%. Morosidad disminuyó el mes pasado. Enel país, hay 6.5 millones de titulares de tarjetas de crédito y su uso se ha vuelto en uno de los símbolos del crecimiento económico. En diciembre, hay un incremento de los créditos de consumo de 4% por encima del promedio mensual.

23 de diciembre del 2010. Hace 15 años. otización del dólar bajó a S/. 2.79. Alcanzó su menor nivel de los últimos 40 días, debido a la mayor oferta de dólares en línea con los mercados externos.

23 de diciembre del 2015. Hace 10 años

DÓLAR CERCA DE S/. 3.40 POR DEMANDA DE LAS EMPRESAS

Compañías buscan cubrir sus obligaciones de deudas pendientes en moneda extranjera. BCR volvió a intervenir luego de 26 días. El tipo de cambio se acerca a un nuevo récord, mientras las empresas intentan mejorar el calce de monedas en sus balances para tener una buena foto de fin de año. En tanto, el Banco Central de Reserva recomienda a las compañías que generan ingresos en soles cancelar sus deudas en dólares tomando endeudamiento en moneda nacional.

23 de diciembre del 2020. Hace 5 años

CONGRESO APUESTA A UN CONSENSO CON GOBIERNO PARA NUEVA LEY AGRARIAN

Comisión de Economía tendrá proyecto listo el sábado. Critica que ministros no presenten alternativa. Se envió más de mil policías para despejar vías. Ejército se sumó a la tarea. Se atacó vehículo de la PNP. Las protestas incluyeron ataques con piedras e incluso llegaron a quemar una ambulancia de Ica. Agroexportadores ofrecen bono de 15% sobre salario mínimo y dicen que sería la mayor alza en 20 años.