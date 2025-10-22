22 de octubre del 2010. Hace 15 años

LIMITARÁN LA COMPRA DE DÓLARES

Se fijarán límites a las operaciones de dólares a futuro. Objetivo es frenar caída del dólar y combatir especulación. Banco de Crédito plantea que solo se aplique a clientes extranjeros. Ministerio de Economía no ve caída del tipo de cambio a S/. 2.75. Noviembre será un mes clave, en el que el Ministerio de Economía, el Banco Central, Conasev y la Superintendencia de Banca estarán vigilantes ante los flujos de capitales que se esperan por las medidas que adoptará Estados Unidos, anunció el viceministro de Economía.

22 de octubre del 2010. Hace 15 años. Ferreteros pagan alquiler de hasta US$ 600 por stand en Av. Argentina.

22 de octubre del 2015. Hace 10 años

EXPORTACIONES CON LA PEOR RACHA DE SU HISTORIA

Se prevé que en el periodo 2012-2015 se acumulará una caída de 26.90% de los envíos peruanos al exterior. Por primera vez, los envíos caerán cuatro años seguidos desde que se registran estadísticamente las exportaciones peruanas, en 1950. La fuerte contracción de los precios de los metales en el mercado internacional y la menor demanda de los principales socios comerciales han pasado la factura. Episodios. Desde 1950, solo se tiene registro de retrocesos consecutivos de dos años en los periodos de 1975-1976 y 1952-1953. Además se registran 10 episodios de caídas por un solo año.

22 de octubre del 2020. Hace 5 años

FONDO PARA FINANCIAR EL TURISMO AÚN NO DESPEGA

Hasta el momento solo cuatro entidades finan-cieras participan del programa FAE. Se adju- dicaron S/ 30 millones de los S/ 500 millones del fondo. El sector turismo en el Perú la pasa mal. A la paralización de las actividades provocada por la cuarentena y las medidas sanitarias para evitar aglomeraciones, se suma la poca receptividad que tuvo el Fondo de Apoyo Empresarial (FAE) Turismo por parte de las entidades financieras y las perspectivas de recuperación donde prevalece la incertidumbre.