PACHACÁMAC CON LOS TERRENOS MÁS BARATOS DE LIMA

Precio del metro cuadrado bordea en promedio los US$ 30, el más bajo en Lima periférica. Más de una empresa inmobiliaria ya desarrolla proyectos comerciales y de vivienda. En Lurín, venden a US$ 100 el metro cuadrado. Pachacámac puede convertirse en el nuevo destino para el desarrollo inmobiliario. Actualmente, es una de las pocas zonas en la periferia de Lima en las que existen grandes áreas para proyectos, ya que Lurín y Puente Piedra están copados.

EL GOBIERNO SE SOMETE A LOS ARROCEROS PARA EVITAR ALZA

¿Sabe usted cuál fue la verdadera razón del desabastecimiento de arroz en Lima? Gestión conoció que fueron los molineros los que crearon la escasez para que el Pronaa no cambie las reglas de compra del cereal que distribuye entre los programas sociales. Al final, ganaron el pulseo. 40 mil toneladas de arroz son las que debe comprar el Pronaa antes de fin de año a los productores nacionales.

EN PARACAS CONSTRUIRÁN UN SEGUNDO ASIA

ProInversión prevé lanzar esta semana el concurso de venta de 18.1 hectáreas en el balneario sureño. Hay más de diez inversionistas, entre nacionales y extranjeros, interesados. Paracas se está convirtiendo en el boom turístico, luego que abrieran sus puertas tres hoteles entre el 2009 y el presente año, por lo cual el Gobierno ha reavivado sus expectativas para la venta de 18.1 hectáreas situadas en ese balneario de Ica. Se trata de terrenos públicos del proyectoturístico El Chaco La Puntilla, en el Lote D, cuya convocatoria a concurso fue lanzada por ProInversión en julio del 2009, pero que al mes siguiente fue cancelada al haberse declarado desierto pues ninguna empresa mostró interés.