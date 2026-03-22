22 de marzo del 2011. Hace 15 años

DÓLAR SUBE POR INCERTIDUMBRE EN ELECCIONES

Registró ayer su mayor alza diaria en casi 17 meses. Barclays recomienda dejar soles y comprar dólares ante nuevo escenario electoral. Nomura Bank descarta panorama tenso como en 2006. Bolsa limeña trepó 4% por compra de acciones mineras. Moody’s ve mejor perspectiva para la economía peruana. El tipo de cambio tocó los S/. 2.789 en la jornada de ayer y banca prevé que puede alcanzar los S/. 2.80. Págs. 6, 14, 15. Se incluye infografía 1 con el título Los guardianes de la exclusión aérea en Libia (fotos de aviones de guerra).

22 de marzo del 2011. Hace 15 años. MEF moderará el gasto fiscal por temor a una mayor inflación.

22 de marzo del 2016. Hace 10 años

MAYOR DISPUTA ES EN LIMA, EL SUR Y ESTRATO C, REVELA NUEVO SIMULACRO

En las últimas semanas se incrementaron de 20% a 33% los que cambiaron su voto. Presentan tres recursos para excluir a PPK. Caso de Keiko queda al voto en JEE. El simulacro de votación que presenta Pulso Perú confirma las tendencias de intención de voto. Asimismo, la encuesta muestra que si bien Keiko ganaría en primera vuelta, perdería con PPK en el balotaje. Ningún aspirante presidencial pasa el 30% en lo que a “mucha confianza” se refiere. Mientras tanto, el JNE todavía no precisa hasta cuándo recibirá los pedidos de exclusión de candidatos.

22 de marzo del 2021. Hace 5 años

BANCA SUPRIME 919,672 TARJETAS DE CRÉDITO POR AUMENTO DE MOROSIDAD

Se retiró a deudores con problemas, a aquellos que reprogramaron y no pagaron, y se redujo líneas. Financiamiento con dinero plástico tuvo una caída récord de 44% en enero y tendencia seguirá en marzo. También se restringió el retiro de efectivo con tarjetas, pues es un financiamiento caro.