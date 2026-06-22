22 de junio del 2011. Hace 15 años

EN PELIGRO FISCALIZACIÓN DE LA SUNAT

Congreso pretende debatir hoy proyecto que restringe facultades de Sunat. Ejecutivo advierte que se busca borrón y cuenta nueva de malos contribuyentes. Iniciativa limita fiscalización a solo un periodo tributario. En sus postrimerías, el Congreso pretende realizar una reforma tributaria. El presidente de la Comisión de Economía, Rafael Yamashiro, afirma que la Comisión Permanente está facultada.

22 de junio del 2011. Hace 15 años. Gloria apunta a ingresar a China. Inició proceso de registro sanitario.

22 de junio del 2016. Hace 10 años

CUATRO DE CADA CINCO MOROSOS DE LAS CAJAS YA SON INUBICABLES

Instituciones financieras asumen pérdidas de US$ 3,500 millones por créditos impagos. La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) considera que la rentabilidad de las microfinancieras ya no volverá a ser como hace cinco años. Asimismo, la SBS estimaque el crecimiento de la colocación de créditos también será menor. En los últimos cuatro años, el sector microfinanciero tuvo poco desarrollo en la calificación de riesgo de los clientes.

22 de junio del 2021. Hace 5 años

PERCEPCIÓN DE MÁS RIESGO FRENA LA CAÍDA DE LAS TASAS DE HIPOTECAS

Se detiene descenso por mayor cautela de los bancos y el repunte de las tasas de los bonos del Gobierno. Inversionistas extranjeros redujeron la posesión de bonos del Gobierno en S/ 4,500 millones desde marzo.