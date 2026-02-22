22 de febrero del 2011. Hace 15 años
AZUCARERAS GANARON S/. 446 MLLS
Ganancias crecieron 147% el año pasado. Alza del precio del azúcar explicó beneficios. Casagrande fue la azucarera más rentable. Azúcar en mayoristas sube 3.5% en el año. Las empresas de la actividad azucarera tuvieron un año redondo en el 2010. Sus ingresos aumentaron 38% frente al 2009, a pesar de que la producción en el sector cayó 5%, según el Ministerio de Agricultura. Tumán y Pomalca aún no presentan balances.
22 de febrero del 2016. Hace 10 años
SE DISPARAN EN 62% DEUDORES QUE DEBEN MÁS DE US$ 5,000
Endeudamiento de estas personas representa el 84% del total de créditos. El monto adeudado se incrementó en 81% en los últimos cinco años. En el país, más de 1.3 millones de personas tienen préstamos en el sistema financiero mayores a US$ 5,000. Sin embargo, un reporte de Equifax/Infocorp señala que ocho de cada diez créditos son pagados a tiempo. Aunque en el mes pasado hubo un repunte de la morosidad bancaria.
22 de febrero del 2021. Hace 5 años
SE ACELERA REDUCCIÓN DE TASAS DE HIPOTECAS, QUE BAJAN HASTA 5%
Disminución se debe a la fuerte liquidez y fondeo barato del que dispone el sistema financiero. Ahora se pide solo hasta el 5% del costo de una vivienda de cuota inicial. Antes lo mínimo era 10%. Proyectan que hay espacio aún para que siga disminuyendo y en próximos meses se estabilizaría.