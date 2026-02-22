22 de febrero del 2011. Hace 15 años

AZUCARERAS GANARON S/. 446 MLLS

Ganancias crecieron 147% el año pasado. Alza del precio del azúcar explicó beneficios. Casagrande fue la azucarera más rentable. Azúcar en mayoristas sube 3.5% en el año. Las empresas de la actividad azucarera tuvieron un año redondo en el 2010. Sus ingresos aumentaron 38% frente al 2009, a pesar de que la producción en el sector cayó 5%, según el Ministerio de Agricultura. Tumán y Pomalca aún no presentan balances.

22 de febrero del 2011. Hace 15 años. Plantean bajar pasajes en el sistema del Metropolitano.

22 de febrero del 2016. Hace 10 años

SE DISPARAN EN 62% DEUDORES QUE DEBEN MÁS DE US$ 5,000

Endeudamiento de estas personas representa el 84% del total de créditos. El monto adeudado se incrementó en 81% en los últimos cinco años. En el país, más de 1.3 millones de personas tienen préstamos en el sistema financiero mayores a US$ 5,000. Sin embargo, un reporte de Equifax/Infocorp señala que ocho de cada diez créditos son pagados a tiempo. Aunque en el mes pasado hubo un repunte de la morosidad bancaria.

22 de febrero del 2021. Hace 5 años

SE ACELERA REDUCCIÓN DE TASAS DE HIPOTECAS, QUE BAJAN HASTA 5%

Disminución se debe a la fuerte liquidez y fondeo barato del que dispone el sistema financiero. Ahora se pide solo hasta el 5% del costo de una vivienda de cuota inicial. Antes lo mínimo era 10%. Proyectan que hay espacio aún para que siga disminuyendo y en próximos meses se estabilizaría.