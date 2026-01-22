22 de enero del 2016. Hace 10 años

CEBICHE HASTA UN 20% MÁS CARO POR FALTA DE PESCADO

Se proyecta que se incrementará la importación de pescado en 30% este año. Recién a mediados del próximo mes se intensificará la pesca de jurel. Las cebicherías, que superan las 40,000, empiezan a verse obligadas a subir los precios ante la escasez de especies marinas, que en algunos casos cuestan S/ 45 el kilo. El viceministro de Pesquería estima que el precio del jurel, que hoy es importado, podría reducirse en 50% con la pesca nacional.

22 de enero del 2016. Hace 10 años. Senati gastará S/ 150 mlls. en ampliar sede.

22 de enero del 2021. Hace 5 años

AUMENTARÁN LOS CONTRATOS TEMPORALES POR LA MAYOR INCERTIDUMBRE

Comentarios en redes sociales tendrán mayor protagonismo en ejecutivos e incluso llevarlos al despido. Valor de empresas podría verse afectado por conflictos laborales e impactar futuras fusiones y adquisiciones. Las compañías comenzarán a usar contratos con condiciones resolutorias para enfrentar la crisis provocada por el covid, revela un informe del estudio Vinatea & Toyama. Cambios alcanzarán a las negociaciones colectivas.

22 de enero del 2025. Hace 1 año

EXPECTATIVAS SOBRE LAS TASAS DE INTERÉS CAMBIAN RADICALMENTE

Ajuste en las perspectivas para las tasas es “brutal” por las presiones inflacionarias que provocarían el aumento de aranceles y la reducción de impuestos en el nuevo Gobierno de EE.UU. Fed solo bajaría una o dos veces su tasay costo de financiamiento de largo plazo en ese país sube a mayor nivel desde el 2007. Donald Trump asume la presidencia de Estados Unidos con una agenda de propuestas que tienen impacto significativo sobre los mercados y las expectativas en torno a indicadores macroeconómicos y de política monetaria.