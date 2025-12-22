22 de diciembre del 2010. Hace 15 años
DÓLAR PUEDE CAER DEBAJO DE S/. 2.80
Banco Santander considera probable que tipo de cambio termine el año por debajo del “piso sicológico” de S/. 2.80. Dólar cerró ayer a su menor nivel desde el 18 de noviembre pasado. En el mundo vislumbran un dólar al alza. A seis jornadas de que concluya el presente año, corren las apuestas sobre el futuro de la cotización del dólar. El tipo de cambio descendió ayer a S/. 2.805 por la venta de dólares de inversionistas extranjeros que vuelven a comprar bonos peruanos.
22 de diciembre del 2015. Hace 10 años
DESCUENTOS EN VIVIENDAS MARCARÍAN EL VERANO
Venta de departamentos se recuperó en el último trimestre del año y se espera lanzamiento de promociones al inicio del 2016. Las ofertas buscarán sostener la recuperación en el mercado inmobiliario, señaló el ministro de Vivienda y Construcción, Francisco Dumler. Mientras tanto, el Banco de la Nación se encuentra evaluando los nichos de mercado a los que podrían acceder los trabajadores estatales bajo el nuevo esquema de leasing inmobiliario.
22 de diciembre del 2020. Hace 5 años
REDUCEN AFORO EN MALLS Y AMPLÍAN EL TOQUE DE QUEDA EN LIMA Y EL NORTE
Se adoptan nuevas medidas restrictivas desde hoy hasta el 4 de enero por nueva cepa del covid-19 en Reino Unido. Estado de emergencia se extiende al 31 de enero. Cierran playas y refuerzan control en la frontera norte. Congreso busca investigar la compra de vacunas. Gobierno ratifica que aún no hay fecha de llegada.