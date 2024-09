21 setiembre del 2009. Hace 15 años

FIEBRE INMOBILIARIA RETORNA: ¿ES TIEMPO DE HACER COMPRAS?

Actualmente, hay 600 mil familias con capacidad de adquirir casas. Precios de viviendas y terrenos empiezan a incrementarse. Rentabilidad de constructoras llega a superar el 20%. Personas que compraron inmuebles a US$ 50 mil, ahora los venden a US$ 65 mil. La construcción recobra dinamismo y surge la pregunta: ¿llegó el momento de comprar? Los bancos y constructoras responden afirmativamente. Los fondos de inversión han destinado US$ 600 millones a la construcción.

21 de setiembre del 2009. Hace 15 años

INVERTIRÁN US$ 115 MILLONES EN PROYECTOS COMERCIALES EN AREQUIPA

INVERSIONES Actividad comercial se ha incrementado en 30% en el último año. Arequipa busca aumentar oferta de hoteles cinco estrellas para el 2011. El alcalde de Arequipa, Simón Balbuena, señaló que el comercio en la Ciudad Blanca se ha incrementado en un 30% el último año, porcentaje que tiende incluso a crecer este año, con la llegada de más establecimientos comerciales.

21 de setiembre del 2023. Hace 1 año

GOBIERNO NO OTORGARÍA RECURSOS INICIALES PARA SUBSIDIO DE NUEVO CRÉDITO MIVIVIENDA

No se ha destinado presupuesto para el Bono del Buen Pagador, ayuda económica que permite a beneficiarios aumentar la cuota inicial para préstamos. Capeco y ASEI indican que decisión frenará interés de inversionistas. MEF indicó que considera una repriorización de apoyo a segmentos más vulnerables.