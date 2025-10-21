21 de octubre del 2010. Hace 15 años

LOS FONDOS DE LAS AFP QUEBRARON TODOS LOS RÉCORDS

Todos los fondos alcanzan máximos históricos de rentabilidad. Retornos llegan a 188% en últimos cinco años y desplazan pico de julio del 2007. Para obtener una pensión igual al sueldo actual, hay que aportar 25 años y lograr una rentabilidad de 9% anual. En esta edición, la evolución de la rentabilidad de los tres fondos. Tuvieron que pasar 37 meses para que los fondos de pensiones remontaran por completo el impacto de la crisis global y su rentabilidad logre nuevos máximos.

21 de octubre del 2010. Hace 15 años. Sencico quiere tener universidad de la construcción.

21 de octubre del 2015. Hace 10 años

APORTES A AFP TENDRÁN QUE SER MAYORES PARA NO REDUCIR PENSIÓN

SBS está por publicar nueva tabla de mortalidad para el cálculo de pensiones. Fondos de AFP se recuperan en este mes. El mejor momento para ahorrar es cuando el afiliado inicia su vida laboral. El 60% de la pensión se determina en los primeros 20 años de trabajo, afirma Asociación de AFP. Para los que no siguieron esta ruta y están cerca de la jubilación hay dos opciones: trabajar más años o hacer aportes voluntarios con fines previsionales a las AFP.

21 de octubre del 2020. Hace 5 años

DESDE EL 2021, LA SUNAT YA ACCEDERÁ AL SECRETO BANCARIO PARA FISCALIZAR

La administración tributaria identificó países donde están los patrimonios de los evasores fiscales. Enviará datos de 28 mil extranjeros que realizan transacciones bancarias en el Perú por S/ 14 mil millones, así como reportes de 542 empresas con sucursales en el país que mueven S/ 106 mil millones.